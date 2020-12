Stand: 08.12.2020 10:15 Uhr Glöhwien verköpen warrt verbaden

Hamborg will de Coronaregeln noch scharper maken. An weck Steden in Ottensen, Winderhuud un an de Steernschanz dörf vun nahmeddags op an keen Glöhwien mehr verköfft warden. Dormit wüllt de Bezirken Altna un Nuurd dat afwehren, dat sik gröttere Minschengruppen tohoop finndt, de nich op de Regeln to’n Afstand holen acht hebbt. / Stand: 08.12.20 Klock 09:30

