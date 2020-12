Stand: 08.12.2020 10:15 Uhr Na Wiehnachten wedder Allens op Null?

In Düütschland kunn na Wiehnachten för Ladengeschäften wedder allens op Null sett warden, as al över Fröhjohr. Bet Anfang vun’n Januormaand dörften denn blots noch Supermärkte apen sien. De BILD-Zeitung schrifft, dat dat Kanzleramt dat so vörslagen will. Siet Daag verlangt weck Politikers, dat de Coronaregeln in Düütschland noch scharper makt warrt, wiel de Tahlen mit Lüüd, de sik ansteken hebbt, nich na ünnen gaht. / Stand: 08.12.20 Klock 09:30

