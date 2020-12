Stand: 07.12.2020 09:30 Uhr Sleswig-Holsteen in nu Risiko-Gegend

Sleswig-Holsteen is nu Risiko-Gegend. As letztet Bunnsland is dat op en Weert vun över föfftig Neeinfekschonen op hunnertdusend Inwahners kamen. Bayern will, dat de Lüüd vunaf Middeweken blots noch rutgahn dröövt, wenn’t nödig deit. Schölers vunaf de achte Klass süllt in den Wesselünnerricht. Hier in Hamborg snackt een opstunns noch nich vun strengere Corona-Oplagen vör Wiehnachten. Man in Vergliek to de Vörweek geev dat güstern düütlich mehr Neeinfekschonen. // Stand 07.12.2020, Kl. 9:30

