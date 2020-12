Stand: 07.12.2020 09:30 Uhr Maskenkuntrull in de Bahn

Vundaag kiekt se överall in't Land na, wat ok all Fohrgäst in Töög en Mund-Nees-Schutz dreegt. Dorför sett se hunnerte Bunnpolizisten un Sekerheitsmitarbeiders vun de Düütsche Bahn in. Se wüllt meist in de Halv vun de Ferntöög kuntrulleren. Mit den Akschoonsdag vör Wiehnachten erinnert de Bahn wedder an de Maskenplicht. Ok wenn Verstööt in Töög de Utnahm sünd. // Stand: 07.12.2020, Kl. 9:30

