Stand: 07.12.2020 09:30 Uhr Sieg för Hamborg Towers

De Hamborgers hebbt in de Basketball Bunnsliga wedder wunnen. Güstern Avend hebbt se in Weißenfels in Sassen-Anhalt den Middeldüütschen BC mit en fiefunachtig to achtig slaan. Dormit sünd de Towers nu op Platz dree in de Tabell. // Stand 07.12.2020, Kl. 9:30

