Stand: 03.12.2020 10:15 Uhr Coronaschranken blievt bet Januor bestahn

De Coronaschranken, de wi opstunns hebbt, schüllt bet to‘n 10. Januor bestahn blieven. Dor sünd güstern de Baaslüüd vun de Länners un de Bunnskanzlersch övereen kamen. Gasthüüs un Steden för Kultur un Freetied moet dormit ok över de Wiehnachtsferien to blieven. Op dat laaste an’n 4. Januor wüllt Bund un Länners wedder tohoopkamen un beraden, woans dat wiedergeiht. Wiehnachten sülvst dörf to Huus mit teihn Lüüd ut veer Wahnungen fiert warden. / Stand: 03.12.20 Klock 09:30

