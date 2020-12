Stand: 03.12.2020 10:15 Uhr G-20-Perzess

In Hamborg fangt vundag en nee G-20-Perzess an. Fief Mannslüüd un Froens sünd anklaagt wegen sworen Landfredensbruch. Dat dreiht sik üm de Randale bi en Opmarsch vun Demonstranten in Bohrenfeld. De Polizei hett dormals en Protesttog oplöst, dorbi hebbt de Krawall-Lüüd woll Steen smeten un Füerwark hochgahn laten. Dat Landgericht warrt tominnst bet Ennen vun’n Februormaand verhanneln. / Stand: 03.12.20 Klock 09:30

