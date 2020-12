Stand: 02.12.2020 09:30 Uhr Na Amokfohrt in Trier

Na de Amokfohrt in Trier ermiddelt de Staatsanwaltschop nu wegen mehrfachen Moord, Moordversöök un gefährliche Körperverletzen. En besopen Eenunföfftigjohrigen harr güstern in de Footgängerzoon woll bewusst Minschen överfohrt. Dorbi sünd fief Minschen sturven, veerteihn sünd an't Lief to Schaden kamen. Henwiesen op politische oder religöse Grünnen gifft dat nich. // Stand 02.12.2020, Kl. 9:30

