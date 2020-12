Stand: 02.12.2020 09:30 Uhr Corona: De Tallen

De Tall vun de Corona-Neeinfekschonen is in’n Vergliek mit de verleden Week nich mehr ganz so hooch. As dat Robert-Koch Institut seggt, hebbt sik binnen een Dag mehr as söventeihndusend Minschen ansteken. Dat sünd meist eendusenddreehunnert weniger as an’n verleden Middeweken. Veerhunnertsövenunachtig Minschen, de sik mit dat Coronavirus ansteken hebbt sünd sturven. // Stand 02.12.2020, Kl. 9:30

