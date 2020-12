Stand: 02.12.2020 09:30 Uhr Uno will Seelüüd hölpen

In de Hamborger Binnenstadt geev dat vunmorgen en sworen Unfall, de den helen Verkehr lahm leggt hett. An'n Glockengießerwall weern al fröh an'n Morgen dree Autos tosamenstött. Nu kümmt een bi de Krüzung an de Lombardsbrüch to'n Deel nicht mehr dörch . Een Autofohrer is bi den Unfall swoor to Schaden kamen, twee anner kemen mit lüttere Verletztens na't Krankenhuus hen. Wat de Polizei seggt, duert dat noch'n ganze Tiet, bet se dor allens oprüümt hebbt. // Stand 02.12.2020, Kl. 9:30

