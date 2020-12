Stand: 02.12.2020 09:30 Uhr Uno will Seelüüd hölpen

De Vereenten Natschonen wüllt Seelüüd hölpen, de wegen de Corona-Pandemie op jemehr Scheep fastsett. Mehr as hunnertnegentig Länner hebbt afmaakt, dat de Besatten vun'n Scheep as systemrelevant instuuvt warrt. Bummelig veerhunnertdusend Seelüüd süllt torüch in jemehr Heimatlänner fohren. De Mannschopen köönt denn utwesselt warrn. // Stand 02.12.2020, Kl. 9:30

