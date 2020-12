Stand: 01.12.2020 09:30 Uhr Ne’e Corona-Oplagen

Siet Middernacht gellt ok in Hamborg scharpere Regeln, wo veel Lüüd sik drapen köönt. Privaat dörvt blots noch bet to fief Minschen ut twee Huushoolden tohoopkamen. Nich gellen deit düsse Regel för Kinner ünner veerteihn Johr. Denn dörvt ok nich mehr so veel Kunnen mitmal in grote Ladens as Supermarkten binnen ween. För de Fierdaag üm Wiehnachten wüllt se de Regeln en beten lockerer maken. / Stand: 01.12.2020, Klock 9:30

