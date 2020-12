Stand: 01.12.2020 09:30 Uhr Corona-Tallen

De Tall an Minschen, de sik nee an Corona ansteken hebbt, is ok vunmorgen wedder teemlich hooch. Dat Robert-Koch-Institut hett siet güstern för ganz Düütschland goot dörteihndusendsösshunnert ne’e Infekschonen mellt. Dat sünd üm un bi so veel as verleden Dingsdag. Man bilütten flaut de Tall an ne’e Infekschonen af. Dat wiest de Weert för söven Daag: De liggt ok vundaag wedder ünner een. / Stand: 01.12.2020, Klock 9:30

