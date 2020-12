Stand: 01.12.2020 09:30 Uhr Havaree op hoge See

De Hamborger Seiler Boris Herrmann hett bi en Reddens-Akschoon op hoge See mitmaakt. Bi de Regatta Vendee Globe weer Kevin Escoffier, de betnu an drütte Steed stünn, goot fiefhunnert Seemielen vör Kappstadt in Seenoot kamen. Blangen Herrmann weern noch dree anner Deelnehmers vun de Regatta op den Weg, üm den havareerten Seiler vun sien Reddenssinsel wegtohalen. Nu kann de Regatta wiedergahn. / Stand: 01.12.2020, Klock 9:30

