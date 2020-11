Stand: 30.11.2020 09:30 Uhr Plaans för Impfzentrum

In Hamborg mellt sik nu al veel Freewillige för dat Impfzentrum in de Messehallen. Vun'n Punkt an, wenn en Middel tolaten is, will de Gesundheitsbehöörd stracks mit dat Impfen anfangen. Föfftig Dokters schüllt an söven Daag in de Week dor arbeiden. De Stadt haapt op en Start in de Mitt vun'n tokamen Maand. | Stand 30.11.2020 Kl. 9:30

