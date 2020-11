Stand: 30.11.2020 09:30 Uhr Coronatahlen in Düütschland

De Tahl vun de Corona-Neinfektionen is vun güstern an offiziell üm rund ölvendusendtweehunnert na baven gahn. So hett dat dat Robert Koch-Institut tellt. Dat weren bummelig dreihunnert mehr as an'n verleden Maandag. An't Wekenend warrt normalerwies nich so veel test. Dorvun kummt denn, dat de Tahlen an'n Maandag in Vergliek nich so hooch sünd as sünst. | Stand 30.11.2020 Kl. 9:30

