Stand: 30.11.2020 09:30 Uhr Ne'e Finanzhülp

De Bunnsregieren will Firmen in de Corona-Kries ook in't ne'e Johr finanziell ünnerstütten. För November un Dezember is al Hülp toseggt. Finanzminster Olaf Scholz sä in'n ZDF, de Ünnernehmen kunnen nu ook achterher mit Geld vun'n Staat reken. De ne'n Hülpen schüllt denn tominnst bet Juni lopen, un dat schall ok en beten mehr geven, as dat nu de Fall is. | Stand 30.11.2020 Kl. 9:30

