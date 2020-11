Stand: 30.11.2020 09:30 Uhr Stüerplaans för Homeoffice-Arbeit

Corona-Pandemie – dat heet för veel Minschen: Arbeit in't Home-Office. De Groot Koalitschon will nu woll, dat Lüüd, de vun to Huus arbeidt, nich mehr so veel Stüern betahlen schüllt. De "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schrifft, dat dat en Stüer-Pauschaal vun fief Euro per Dag geven schall, man in't Maximum süsshunnert Euro in't Johr. | Stand 30.11.2020 Kl. 9:30

