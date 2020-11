Stand: 27.11.2020 09:30 Uhr Ne’e Corona-Oplagen

Wat de Corona-Regeln angeiht, dor hebbt mehre Bunnslänner nu al seggt, dat se in düsse Saak en anner’n Weg gahn wüllt. Berlin will, wegen de hogen Infektschoonstahlen dor, över Wiehnachten nix wedder vun de Corona-Vörschriften vun wegnehmen. Un in Sleswig-Holsteen schüllt de meisten Schölers, wat den normalen Ünnerricht angeiht, eerst an’n ölvten Januar wedder in’e Scholen sitten. In Hamborg will de Senaat vundaag seggen, woans se dat hier bi uns ümsetten wüllt, wat dor bi dat Drapen vun Bund un Länner in Saken Corona beslaten worrn is

// Stand: 27.11.2020, Kl. 9:30

