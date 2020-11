Stand: 27.11.2020 09:30 Uhr Ne’e Corona-Tahlen

In’e Twüschentiet hett dat Robert-Koch-Institut wedder de Tahl vun de ne’en Corona-Fäll künnig maakt: Vundaag sünd dat tweeuntwintigdusendachthunnert. Un dat sünd üm un bi achthunnert weniger as noch verleden Freedag. Sietdem dat mit de Pandemie losgahn is, hebbt sik al över een Million Lüüd in Düütschland mit dat Virus ansteken. Un binnen vun een Dag sünd nu noch mal wedder veerhunnertsössuntwintig Minschen hentokamen, de an’e Süük Covid negenteihn krank worrn un bi dootbleven sünd.

// Stand: 27.11.2020, Kl. 9:30

