Stand: 27.11.2020 09:30 Uhr Ne’e Schulden

Stünnenlang hebbt se tohoopseten un snackt un nu sünd se sik enig worrn in‘e Groten Koalitschoon: Hunnertachtig Milliarden Euro – so veel Schulden schüllt dat tokamen Johr nee hentokamen. Un dat liggt kloor ok mit an den ganzen Corona-Slamassel: En groden Deel vun dat Geld is dorför dacht, de Wirtschop ünner de Arms to griepen. Un alleen vun üm un bi twee Komma söven Milliarden Euro dorvun schall Impfstoff gegen dat Corona-Virus köfft warrn.

// Stand: 27.11.2020, Kl. 9:30

