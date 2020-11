Stand: 27.11.2020 09:30 Uhr Geld för Synagoog

Mit de Plaans, de Synagoog an’n Bornplatz in dat Grindelviddel wedder optoboen, mit de geiht dat vöran, denn dat Geld vun’n Bund dorför is nu freegeven worrn. Dat jüdische Gotteshuus is de gröttste Synagoog bi uns hier in Noorddüütschland ween. Mehr as dusend Lüüd hebbt dorbinnen Platz hatt. In de Reichspogromnacht an’n neegten November negenteihnhunnertachtundörtig hebbt de Nationalsozialisten den Bo twei maakt hatt. Tiet later is de Bo denn afreten worrn. Vundaag heet de Bornplatz vun domals Joseph-Carlebach-Platz.

