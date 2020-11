Stand: 27.11.2020 09:30 Uhr Schufa will op dat Bankkonto kieken

So as dat utsüht, will de Schufa tokünftig woll ok de Konto-Utzüüg vun’e Verbrukers nakieken. NDR, WDR un de Süüddüütsche Zeitung de hebbt rutfunnen, dat se hier al de eersten Saken op’n Weg bröcht hebbt, üm an de ketteligen Daten rantokamen. Dorna to uurdelen will de Schufa allens dat, wat op dat Konto passeren deit, nakieken, üm so denn ok Lüüd to finnen, de bi Glücksspelen mitmaken doot. De tostännige Opsichtsbehöörd kickt sik de ganze Saak nu nipp un nau an. Datenschützers snackt hier vun en Horror-Szenario.

