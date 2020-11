Stand: 27.11.2020 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Thermometer wiest op Finkwarder opstunns noch null Graad an – bet to söven Graad warrt dat vundaag aver noch. De Sünn verstickt sik meisttiets achter Wulken. Alltohoop lett se sik vundaag aver so üm un bi twee Stünnen lang sehn. Un an’t Wekenenn blifft dat ok meisttiets dröög, sünd aver ok veel Wulken ünnerwegens und dat bi üm un bi fief Graad.

// Stand: 27.11.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.11.2020 | 09:30 Uhr