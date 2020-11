Stand: 26.11.2020 10:15 Uhr Ne’e Corona-Fohrplan

As wi dat al dacht harrn, so is dat kamen: Wegen de Corona-Kris moet wi uns wiederhen dull inschränken. Bund un Länners sünd dor övereenkamen. Bet to den 22. Dezemberdag dörft sik nu blots noch fief Minschen ut twee Wahnungen drapen. Över Wiehnachten un Silvester wüllt se een Deel vun dat, wat allens verbaden is, wedder trüggnehmen; in de Tiet dörft sik denn teihn Minschen drepen, ok ut mehr as twee Wahnungen. Kinners, de noch nich veerteihn Johr old sünd, moet nich mit inrekend warden. / Stand: 26.11.20 Klock: 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.11.2020 | 10:15 Uhr