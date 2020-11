Stand: 26.11.2020 10:15 Uhr Hamborger Klimaplaan

De Börgerschopp is övereenkamen: Dat Streven för en beteret Klima dörf nich ünner Corona lieden. Fiefuntwintig Millionen Euro kost’t de Stadt de eersten Stappen vun ehrn Klimaplaan, ünner annern, üm Stroom ut ümweltfründlichen Waterstoff to maken. De Linke seggt, dat is nich noog Geld, de AfD seggt, dat is to veel. Un de CDU smitt de gröne Ümweltbehöörd vör, dat se betto nich noog daan hett. / Stand: 25.11.20 Klock 09:30

