Stand: 26.11.2020 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Beten schedderig is dat, un blifft dat ok eerstmol, mit veel Wulken un jümmer wedder Sprüttenregen dorto. Eerst na’n Avend hen schall dat beten fründlicher warden. De Temperatur kladdert bet ölben Graad. Opstunns hebbt wi op Finkwarder acht Graad. De Wind kümmt lau ut westliche Richt. Un so geiht dat wieder: Morgen is dat toeerst noch dakig, later fründlich un mehrstendeels dröög bi maximal acht Graad. / Stand: 26.11.20 Klock: 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.11.2020 | 10:15 Uhr