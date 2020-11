Stand: 25.11.2020 10:15 Uhr Bund-Länner-Drepen wegen Corona

De Wiehnachtsferien schüllt dütt Johr woll fröher anfangen as sünst. Dordörch schüllt de Lüüd vör de Fierdaag so wenig Kuntakten as moeglich hebben. Dat steiht so in de Vörlaag, de de Baaslüüd vun de Länners bi dat Corona-Top-Dreepen vundaag besluten wüllt. Kanzlersch Merkel sleiht doröver rut vör, dat för Koophüüs de Regeln noch scharper makt warrt, as betto. Se will dörchsetten, dat jeedeen Kunnen in jeedeen Laden fiefuntwintig Kwadratmeters för sik hebben mutt. / Stand: 25.11.20 Klock 09:30

