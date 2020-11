Stand: 25.11.2020 10:15 Uhr Huusholt-Utschuß to HSV

Dat Torüggköpen vun dat Vulksparkstadion dörch de Stadt warrt in Hamborg wiederhen dull bekrittelt. In’n Huusholt-Utschuß vun de Börgherschopp hett de Linke in Fraag stellt, dat dat wiß un wohrhaftig een goode Geschäft warrt. Finanzsenater Andreas Dressel höllt dorgegen un seggt, dat is richtig, dat’n för dat Stück Land in Stellingen mehr as dreeuntwintig Millionen Euro utgeven will. Dat Trüggkoepen, seggt Dressel, gifft Seekerheet bi’t planen för de Europameisterschopp. De HSV mutt dor denn ok noch Geld för’t Opschickbringen bistüern. / Stand: 25.11.20 Klock 09:30

