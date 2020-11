Stand: 25.11.2020 10:15 Uhr Bohn makt Rekordminus

De Düütsche Bohn verleert in de Coronatiet nu düchtig veel Kunnen. De Frankfurter Allgemeine Zeitung schrifft, dor drauht dütt Johr en Rekordminus vun 5,6 Milliarden Euro. Toeg nah wieder weg sünd woll blots noch to twintig Perßent utlast, Regionaltoeg to föfftig Perßent. / Stand: 25.11.20 Klock 09:30

