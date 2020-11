Stand: 25.11.2020 10:15 Uhr In de Schanz is schaten worden

In dat Schanzendiddel hett woll een schaten; de Schandarms ünenrsöcht dat nu. Verleden Nacht weer in de Rosenhoffstraat en Kugel dörch een Finsterschief na een Wahnung dörchslagen. De Fro, de dor wahnt, weer to de Tiet nich in de Stuuv un is nich to Schaden kamen. Lüüd vun de Polizei hebbt noch in de Nacht allens afsöcht na de Projektile un na den, de schaten hett. Funnen hebbt se man nix. / Stand: 25.11.20 Klock 09:30

