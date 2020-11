Stand: 25.11.2020 10:15 Uhr Kollischoon mit Fohrerflucht

In Hamborg-Altnaa is verleden Nacht een besapen Autofohrer op de Alsenstraat gegen en Ampelmast raast. Anwahners hebbt bi Klock dree rüm de Polizei anropen, nadem se en luden Knall hüürt harren. De Fohrer, de de Kollischoon to verantwurten harr, weer dor al afhaugt. Beamten hebbt em man beten later in en Siedenstraat funnen un em op de Wach mitnahmen. / Stand: 25.11.20 Klock 09:30

