Stand: 25.11.2020 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag treckt jümmer wedder Wulken dörch, dortwüschen gifft dat ok beten Sünnenschien, un dat schall dörchweg dröög blieven. De Temperatur kladdert bet negen Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool twee Graad. De Wind dorto kümmt blots lau ut Süüd bet Süüdwest. Un so geiht dat wieder: Morgen mehr Wulken, beten Regen dorto, man wedder warmer, bet ölben Graad. / Stand: 25.11.20 Klock 09:30

