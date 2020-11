Stand: 24.11.2020 09:30 Uhr Kontaktregeln för Fierdaag

De Bunnslänner sünd sik eenig worrn över Kontakt-Regeln för Wiehnachten un Sylvester. Wat de Düütsche Presse Agentur seggt, dörvt sik bet to teihn Lüüd dropen, uk wenn se nich to een Huushoolt tohöört. Dat gellt för de Tiet vun dreeuntwintigsten Dezember bet to’n eersten Januar. Kinner ünner veerteihn Johr bruukt nich mittellt warrn. Wat in de Vörlaag vun den Beschluß steiht, is en Verkoops-Verbott vun Silvesterfüerwark nich plaant. //Stand 24.11.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.11.2020 | 09:30 Uhr