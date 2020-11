Stand: 24.11.2020 09:30 Uhr Wiehnachtstiet in de City

Ok in de Hamborger Binnenstadt geiht de Wiehnachtstiet los. De Ladens in de City gaht aver dorvun ut, dat se nich noog Ümsatz maken warrt. Dörch de Corona-Kries hebbt se veel Minus maakt. Dat City-Management röppt de Lüüd dorüm dorto op, de Geschinken in de Wiehnachtstiet in de Geschäften to köpen un nich in’t Internet. //Stand 24.11.2020 Kl. 9:30

