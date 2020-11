Stand: 24.11.2020 09:30 Uhr Ne’e Corona Fälle

In Düütschland hebbt sik wieldess dörteihdusenfiefhunnert Lüüd an en Dag nee mit dat Corona-Virus ansteken. Dat is ut de Daten, de dat Robert-Koch-Institut sammelt, rutsuert. Genau en Week vöraf weren dat bummelig dusend ne’e Fälle mehr. // Stand 24.11.2020 Kl. 9:30

