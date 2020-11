Stand: 24.11.2020 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt wi dichte Wulken un dat drüppelt hier un dor ok mal. Alltohoop blifft dat aver meist dröög. Vun‘t Ole Land kaamt ok fröndliche Afsneden röber. Dat Ganze bi bet to teihn Graad. Opstunns meet wi bi ju op Finkwarder fief Graad. Wi hebbt en flauen bet middeldullen Süüdwest- bet Süüdwind. Morgen kriegt wie erst Nevel oder Hoochnevel. Wenn de weg is, warrt dat fröndlicher: De Sünn, de schient un dat is dröög bi bet to negen Graad. // Stand 24.11.2020 Kl. 9:30

