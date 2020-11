Stand: 23.11.2020 09:30 Uhr Lockdown warrt woll verlängert

As dat utsüht, warrt dat dit Johr woll keen Füerwark to Silvester geven, wegen Corona. So steiht dat in de Vörlaag, över de Middeweken Bund un Länner beraden un besluten wüllt, un mehrere Medien hebbt dat so mellt. Un de deelwiese Lockdown, de warrt woll tominnst bet twintigsten Dezember verlängert. För private Drepens schall en Bövergrenz vun fief Lüüd ut twee Huushollen gellen. Man för Wiehnachten sünd Utnahmen plaant. // Stand: 23.11., Klock 09:30

