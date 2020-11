Stand: 23.11.2020 09:30 Uhr Corona-Tahlen op glieke Höögde

Wat in Saken Corona de neet infizeerten Lüüd angeiht, dor hett dat Robert-Koch-Institut vundaag künnig maakt, dat teihndusendachthunnert Personen mellt worrn sünd. Verleden Maandag weer de Tahl üm un bi jüst so hooch. De Maandags-Tahlen sünd meisttieds ünner de vun de annern Daag, denn de Gesundheitsämter geevt an de Wekenennen nich de kompletten Daten wieter. // Stand: 23.11., Klock 09:30

