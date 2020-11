Stand: 23.11.2020 09:30 Uhr Demo gegen Corona-Politik

In Hamborg hebbt sowat bi dusend Minschen in de Binnenstadt gegen de Corona-Politik protesteert - anmellt weern blots veerhunnert. Dorbi hebbt de Deelnehmers güstern Namiddag deelwies gegen de Corona-Regeln verstött. In de Wull kregen hebbt sik de Polizei un hunnertföfftig Gegen-Demonstranten - ok Antifa-Lüüd weern dor mit bi. De Polizei seggt, disse Protest weer nich anmellt ween, un se hebbt em oplööst un ok Peper-Spray insett. // Stand: 23.11., Klock 09:30

