Stand: 20.11.2020 09:30 Uhr Impfstoff kummt villicht noch dit Johr

Villicht is dat in’n Dezember al sowiet un de Corona-Impfstoff warrt in Europa tolaten. Dorvun geiht tominnst Bunnskanzlersch Angela Merkel ut. In en Videoschalte mit de Böversten vun‘e Länner in’e EU see se, dat dat denn ok glieks mit dat Impfen los gahn kann. Ok in Hamborg schall dat bet to’n Anfang vun’t Johr en groot Impfzentrum geven. Wo dat aver henkamen schall, dat is noch unkloor.

// Stand: 20.11.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.11.2020 | 09:30 Uhr