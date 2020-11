Stand: 20.11.2020 09:30 Uhr Studie to Corona in Scholen

Achtig Perzent vun de Fäll, wo sik Schölers ut Hamborg mit dat Corona-Virus ansteken hebbt, de sünd nich in’e School passeert. Dat is bi en Studie vun’e Schoolbehöörd bi rutsuert. Schoolsenater Ties Rabe süht dorüm ok na wie vör keen Grund, Klassen optodelen un bi’n Ünnerricht twüschen School- un Video-Ünnerricht to wesseln. Op’e annern Siet meent de CDU, dat een gor nich mehr naverfolgen kann, woans dat Aflopen is, wo een sik ansteken hett.

