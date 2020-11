Stand: 19.11.2020 09:30 Uhr Menen to dat Infekschoonsschutzgesett

In Hamborg gifft dat jümmer noch verscheden Menen to dat, wat se an dat Infekschoonsschutzgesett ännert hebbt. Güstern hebbt dat Bunnsdag un Bunnsraat afnickt. De Linksfrakschoon in de Börgerschop krittelt, de Senaat maakt ne’e Corona-Regeln sotoseggen in’n Alleengang af. De CDU meent, dat is de rechte Weg för mehr Rechtssekerheit. Man se will ok, dat de Senaat de Börgerschop bi Entschedens mitsnacken lett. // Stand 19.11.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.11.2020 | 09:30 Uhr