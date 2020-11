Stand: 19.11.2020 09:30 Uhr Protesten in Berlin un Hamborg

Nadem Gegners vun de Corona-Regeln in Berlin op de Straat gahn sünd, is dat in de Nacht ruhig bleven. Güstern harr de Polizei Watersmieters insett, dat se de Demonstratschoon oplööst. Bummelig dreehunnertsösstig Lüüd hebbt se eerstmal fastsett. In Hamborg weern güstern Avend üm un bi veerhunnert Minschen gegen rechte Gewalt un gegen de AfD op de Straat. Se sünd vun’t Schanzenviddel in Richt na Binnenstadt hentrocken. Man Twüschenfäll hett dat nich geven. // Stand 19.11.2020, Kl. 9:30

