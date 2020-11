Stand: 19.11.2020 09:30 Uhr HSV Handball blifft vörn

De Handball Spoortvereen Hamborg blifft in de Topgrupp vun de Twete Bunnsliga. De Hamborgers hebbt gegen Förstenfeldbruck mit en sövenuntwintig to sössuntwintig wunnen. Tokiekers weern in de Alsterdörper Spoorthall nich verlöövt. De HSV Hamborg liggt nu op Platz veer in de Tabell. // Stand 19.11.2020, Kl. 9:30

