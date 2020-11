Stand: 18.11.2020 09:30 Uhr Corona-Strategie in Hamborg

Hamborgs Schoolsenater Ties Rabe hoolt sien Kurs in de Corona-Pandemie. De Scholen in Hamborg blievt för all Schölers wieder open – bunnswiet is man sik jo in de Fraag nich enig. Rabe süht dat Corona-Risiko in de Scholen nich as höger as dat buten is. Nu schall düütschlandwiet en Studie maakt warrn, de jüst dat ünnersöcht. Stand 18.11.2020 Kl. 9:30

