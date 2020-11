Stand: 18.11.2020 09:30 Uhr DFB-Team verleert

Dat düütsche Football-Natschonalteam hett de högst Nedderlaag in bummelig negentig Johr insteken. In dat letzt Gruppspeel in de Nations League is dat DFB-Team in Sevilla gegen Spanien mit Null to Süss ünnnergahn. De Mannslüüd vun Trainer Joachim Löw hefft so ok nich in jümehr Grupp wunnen un kummt nu ok nich in't Final-Turnier vun de Nations League. Stand 18.11.2020 Kl. 9:30

