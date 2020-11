Stand: 17.11.2020 09:30 Uhr Ne’e Infektschonen gaht torüch

Mag ween, dat de dulle Anstieg vun de Corona-Infektschonen in Düütschland stoppt is. Hüüt fröh hett dat Robert-Koch-Institut knapp veerteihndusendfiefhunnert Fäll mellt. Dat sünd goot eendusend weniger as een Week vöraf. Ok güstern weer de Tahl vun ne’e Inketschonen lütter as in de verleden Week. //Stand 17.11.2020 Kl. 9:30

