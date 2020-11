Stand: 17.11.2020 09:30 Uhr U4 in de Havencity

De Hamborger Hoochbahn, de hett jümehr Plaans för dat Längermaken vun de U4 na‘n Graasbrook in de Havencity hin vörstellt. Dörbi köönt de Börgers mitsnacken, wat de Haltesteed Moldhaufen Parkplätz för Fohrrööd oder Steden to’n opladen vun Elektroautos kregen schall. De ne’e Stadtdeel schall so goot as autofree warrn. Wiel düüre Deepgaragen wegfallt, schüllt Bokosten un Meden nich so hooch warrn. // Stand 17.11.2020 Kl. 9:30

