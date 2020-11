Stand: 17.11.2020 09:30 Uhr Brand in Barmbeek

Na en Explosion in en Mehrfamilienhuus in Barmbeek hebbt se en Mann fastnamen. Wat de Polizei seggt, is in en Wahnung en Hanfplantaag bedreven worrn. Mag ween, dat dor Dünger anfungen hett to brennen. De Fassaad vun’t Huus is dörch dat Verpuffen ornlich to Schaden kamen. En Bewahner is mit swore Brandverletzen in’t Unfallkrankenhuus Bobarg bröcht worrn. // Stand 17.11.2020 Kl. 9:30

